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美股道瓊指數重挫 台股ETF領先反映

最新更新：2020/03/06 10:15

（中央社記者潘智義台北6日電）美股道瓊工業指數及標普500指數昨天大漲，一度造成連漲多日的標普500指數的反指標富邦VIX盤中下跌，不過收盤仍收紅，已預先反映今天美股重挫。

武漢肺炎疫情全球蔓延，美股近日就像洗三溫暖，大跌之後大漲，之後又再大跌，道瓊工業指數一度大跌近1150點，終場重挫969.58點，跌幅3.58%，收在26121.28點。標準普爾500指數下挫106.18點，跌幅3.39%，收在3023.94點。

標準普爾500指數的反指標，由美國芝加哥選擇權交易所發行的恐慌指數（VIX），原則上當標準普爾500指數大跌時，投資人心生恐慌，帶動恐慌指數大漲，若標準普爾500指數大漲，則恐慌指數大跌。

台股掛牌的指數股票型基金（ETF）富邦VIX以恐慌指數為標的，看空標準普爾500指數，昨天早盤一度下跌，主因反映標準普爾500指數大漲，但隨後富邦VIX翻紅，且收盤上漲1.62%，凸顯法人對今天美股大跌早已有所警覺。

富邦VIX在2月19日的收盤價為新台幣2.51元，自2月20日起漲，3月5日收在4.39元，上漲74.9%，若以今天盤中高點4.9元計算，漲幅更達82.13%。今天盤中高點和昨天收盤價相較，大漲11.61%。（編輯：黃國倫）1090306

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