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台股開低走低 收盤重挫344.17點

最新更新：2020/03/09 13:59
台北股市9日開低走低，收盤重挫344.17點，為10977.64點，跌幅3.04%。中央社記者林俊耀攝 109年3月9日
台北股市9日開低走低，收盤重挫344.17點，為10977.64點，跌幅3.04%。中央社記者林俊耀攝 109年3月9日

（中央社台北9日電）台北股市今天開低走低，收盤重挫344.17點，為10977.64點，跌幅3.04%，成交金額新台幣2309.72億元。

加權指數開盤為11221.76點，盤中最高11221.76點，最低10977.64點；不含金融股指數9248.46點，跌294.56點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌2%、食品股跌1.92%、塑化股跌2.71%、紡織股跌2.73%、機電股跌3.18%、造紙股跌3.89%、營建股跌2.43%、金融股跌2.75%。

委買張數1638萬2327張，委賣張數1123萬9636張，成交張數930萬3248張。

收盤時上漲38家，下跌882家，持平32家。

成交量前5名個股為元大S&P原油正2、富邦VIX、元大S&P石油、元大台灣50反1、元大滬深300正2。

漲幅前5名個股為元大S&P原油反1、光隆精密-KY、富邦VIX、元大S&P原油反1估、富邦VIX估。

跌幅前5名個股為元大S&P原油正2估、街口布蘭特油正2、元大S&P原油正1、元大S&P石油估、元大S&P石油。1090309

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