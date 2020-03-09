金管會緊盯電子支付帳戶涉偽冒假交易洗錢

（中央社記者劉姵呈台北9日電）金管會金檢發現，電支業者對消費者身分確認作業不善，有偽冒帳戶狀況，另也查到有帳戶常有頻繁不正常退款等異常交易，恐涉假帳戶、假交易洗錢風險，要求業者應拒絕假名註冊並監控警示交易。

金融監督管理委員會最新統計，至今年1月底為止，台灣使用電子支付人數已破726萬人，其中，前3大專營電支機構一卡通用戶數1月底已破200萬人，街口支付也在3月宣布，用戶數於2月底也突破200萬人。

電支使用率愈來愈高，相關風險也隨之發生。金管會檢查局去年下半年首次金檢專營電支機構時發現，有電支業者在改為「實名登錄」時，對消費者相關身分確認作業不完善，以致於有漏查消費者用假名成功註冊及開立電子支付帳戶的情況。

此外，有部分賣家是採取「面對面」方式註冊，檢查局發現，電支業者在回頭做檢核時，並沒有落實身分確認。

另一方面，檢查局也指出，電支業者僅對儲值限額、電子支付帳戶轉帳及提領進行洗錢防制的監控，但對帳戶常有頻繁不正常退款等異常交易活動，則未納入監控範圍。

檢查局認為，如此一來，可能發生有假交易以透過退款方式進行洗錢。

銀行局官員表示，目前已規定，電支帳戶背後一定要綁同名者的信用卡、金融卡或銀行戶頭，業者也必須在消費時，同步發簡訊告知。

檢查局也要求，業者應拒絕「假名」註冊，且對不同使用者重複使用同一手機進行身分確認時，若無法提出合理說明時，應拒絕註冊申請；同時，應加強員工教育訓練及主管覆核作業，對監控報表所列的「警示異常交易」，應詳實填寫研判紀錄，並留存佐證資料。

檢查局指出，如果業者認定為非疑似洗錢或資恐交易，應記錄分析排除理由；如果研判有疑似洗錢或資恐的交易，則應依規定向法務部調查局申報。（編輯：郭無患）1090309