雙北中古屋交易熱點 台北內湖新北中和奪冠

（中央社記者潘羿菁台北10日電）雙北中古屋交易熱區出爐，永慶房屋根據實價登錄統計雙北2019年屋齡逾5年的中古屋交易，台北市以內湖區拿下冠軍，新北市則是中和區奪冠。

內湖區2019年交易件數為1228件，占台北市中古屋交易占比約14%，拿下冠軍寶座，永慶房產集團業管部資深經理謝志傑表示，內湖區坐擁內湖科技園區，近來各企業總部、百貨商場相繼進駐內湖，穩定成長的就業人口支撐房市，尤其在捷運開通後，交通便捷度大大提升。

內湖區電梯大樓平均單價約56.3萬，熱門路段落在內湖路一段、民權東路六段、行善路與康寧路三段等；公寓平均單價落在43.1萬，民眾多偏好於購買在內湖路一段、內湖路三段與康樂街巷弄。

台北市第2名交易熱點為中山區，交易件數為1194件，占比13.7%；第3名為文山區，交易件數916件，占比10.5%。

至於新北市中和區2019年交易件數為2085件，占新北市交易占比為11%，謝志傑分析，中和區生活採購機能便捷，有許多大型量販店，如Costco、特力屋、家樂福、大潤發，及大型百貨環球購物中心，且近期環狀線第一階段通車，未來將還有萬大線使交通機能更加完善，吸引多數通勤族作為購屋選擇。

新北市第2大交易熱點為新莊區，交易件數為1930件，占比10.3%。

值得注意的是，新北市中和區電梯大樓均價為每坪39.4萬元，與新北交易第3名的淡水區22.4萬元，一坪差距17萬元，若買35坪電梯大樓，中和區將逼近1400萬元，淡水區則僅需784萬元，差距510萬元。

謝志傑分析，美麗新淡海影城和國賓影城陸續開幕，提升淡水區的生活機能，再加上從去年開始動工的淡江大橋及剛通過環評的淡北道路，雖然進入台北市中心距離遠，但相對便宜，支撐購買意願，因此去年度交易件數為1767件，占新北市交易比重9.4%。（編輯：郭無患）1090310