可成2月營收年減4成 疫情衝擊探9年新低

（中央社記者吳家豪台北10日電）金屬機殼廠可成今天公布2020年2月合併營收新台幣20.22億元，月減74.4%，年減41.3%，寫下近9年單月新低，主因受到疫情影響，仍處於逐步復工階段，加上物流不易，因此受衝擊較大。

可成表示，目標3月底前逐步回到正常軌道，但仍需密切觀察實際稼動狀況。

可成也公布2019年第4季財報，營收達319.3億元，季增14.8%，年增9.5%，主要受到新產品推出帶動；毛利率25.4%，因營收規模成長而季增2.3個百分點；營業利益率18%，季增1.9個百分點；稅前淨利48.8億元，季減17.8%，主因毛利降低與美元貶值導致匯損所致；稅後淨利34.5億元，季增1.5%；基本每股盈餘（EPS）4.48元，優於去年第3季的4.41元。

可成2019年全年營收916.3億元，年減4%，主要因為上半年手機需求不振以及產品售價較低所致；毛利222.7億元，年減42.3%；毛利率24.3%，年減16.2個百分點；營業利益141.1億元，年減52.3%；營業利益率15.4%，年減15.6個百分點；稅後淨利112.7億元，年減59.7%；2019年全年每股盈餘14.63元，低於2018年的36.31元。（編輯：楊凱翔）1090310