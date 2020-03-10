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環團指核三未提交除役計畫 原能會：期限未到

最新更新：2020/03/10 19:29

（中央社記者蔡芃敏台北10日電）環團指台電尚未提交核三廠除役計畫，且除役過程不透明。原能會表示，台電需在核三廠1號機運轉執照到期前3年、民國110年7月底繳交除役計畫送原能會審查，還未到繳交期限。

311日本大地震屆滿9周年，全國廢核行動平台今天舉行記者會指出，日本目前仍受核災影響，而台灣國土狹小，無法承受核災後果，呼籲核電應盡速走入歷史。

全國廢核行動平台也說，台電尚未提交核三廠除役計畫，且除役過程不透明，呼籲除役過程應納入公民團體、在地民眾討論。

行政院原子能委員會發布新聞稿表示，核三廠1號機運轉執照將在113年7月26日到期，根據核子反應器設施管制法，台電要在1號機運轉執照到期前3年，也就是110年7月26日前繳交核三廠除役計畫及相關文件送原能會審查，目前還未到繳交期限。

經濟部已在去年8月將「核能三廠除役計畫環境影響說明書」提送環保署審查，原能會表示，若是核三廠環評結果與除役計畫內容出現差異時，原能會將要求台電說明，並且評估對除役作業影響程度。當確認不影響除役作業、審查符合核管法要求後，原能會才會核發除役許可。

原能會表示，核電廠除役是社會關切的重要議題，除了提送核電廠除役計畫供地方機關提供意見外，原能會也會辦理地方說明會、邀請民眾及團體，聽取各方意見，如核一廠除役期間，原能會除了聽取地方對核一廠除役想法，也持續舉辦公眾參與活動，參考各方意見，納入除役安全管制作業。

另外，為了落實資訊公開，原能會也在網站設立除役管制專區，公開除役安全管制動態、核能電廠除役計畫、除役計畫審查作業等資訊，提供各界參考。（編輯：林孟汝）1090310

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