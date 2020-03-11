實踐循環經濟 中聯資源：日本用轉爐石蓋機場

（中央社記者潘智義台北11日電）中聯資源今天表示，台灣天然資源匱乏，各式土木工程面臨砂石及土方等材料短缺問題，必須大量仰賴國外資源進口，先進國家如日本已採用煉鋼副產品轉爐石，做為工程材料。

中鋼旗下中聯資源透過新聞稿指出，轉爐石為一貫作業鋼廠使用天然礦石經，在1600℃高溫熔煉產生副產物，經國內、外檢驗機構證實無毒、無害且成分穩定，為良好循環經濟材料，可用於填海造地，實踐循環經濟。

因此，先進國家如日本，已廣泛且大量應用一貫作業鋼廠產出的轉爐石與高爐石，作為大規模工程計畫的材料逾20年，例如運用於填海造地、作為機場建設材料，主要應用地點包含北九州機場、中部國際機場、神戶機場、關西國際機場、東京國際機場等重要國際機場，合計2000至2010年間使用超過800萬噸的爐石製品。

中聯資源說明，有別於傳統的線性經濟發展思維，循環經濟以資源妥善利用的角度，重新思索各項資源的永續應用價值，以最少自然資源投入，最少廢棄物排放以及最少環境危害發展經濟，循環經濟已成為全球各國永續發展的熱門議題及潮流。（編輯：楊凱翔）1090311