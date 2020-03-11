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瓦城前2月營收創同期次高 外帶服務續喊衝

最新更新：2020/03/11 19:34

（中央社記者江明晏台北11日電）受到疫情衝擊，加上今年過年在1月，餐飲股2月營收普遍衰退，但瓦城前2月營收仍創同期次高，集團因應疫情推出外帶服務，單日就創造逾新台幣300萬元的業績。

疫情延燒衝擊餐飲市場，加上今年與去年的農曆春節在不同月分，比較基期不同，餐飲股2月營收普遍衰退。瓦城泰統集團今年1月營收受惠過年檔期，年增48.69%為5.46億元，2月營收在兩大利空夾擊下，年減38.27%為3.07億元。

但是瓦城累積前2月營收仍達8.53億元，創同期次高，台灣地區受惠開店效益營收達8.3億元，年增3.86%，則創歷史新高，持續展現成為集團營運成長動能。

展望後市，瓦城表示，因應顧客消費、飲食的型態改變，外送、外帶服務需求興起，集團提供顧客「點來速」服務，顧客可直接透過官方帳號可預約外帶、付款，餐點直送上車。

瓦城說明，「點來速」服務推出後，在3月第一個假日單日即超過300組以上訂單，主要以兩至三人來客型態為主，每單價格約落在1000至1600元之間，換算單日就有逾300萬元進帳，集團目前研擬擴大服務範圍，預計加入更多品牌，提供多元選擇，以滿足不同客群。（編輯：楊凱翔）1090311

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