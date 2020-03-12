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同欣電疑陸資挖角竊技術 主動舉報配合檢調查辦

最新更新：2020/03/12 13:30

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）同欣電今天表示，近日進行內控作業稽核，發現疑似有陸資企業透過公司離職人員，試圖挖角並竊取技術資料，公司已經舉報並配合檢調單位查辦。

同欣電今天指出，近日公司進行內控作業稽核時，發現疑似有中國大陸陸資企業透過公司離職人員，試圖挖角同欣電相關技術人員，並竊取公司技術資料。

同欣電表示，公司及早發現並逕行舉報，配合檢調單位全力查辦，得以遏止公司技術外流危機。

為了防堵企業核心技術能力流失，同欣電感謝政府檢調單位高度重視，所有同仁也全力配合調查。

同欣電表示，公司重視保護智慧財產權及營業機密，若有員工違反公司相關規定，一定會依法訴究，絕不寬貸，維護公司及股東權益。

同欣電指出，本案已經進入檢調偵辦，基於偵查不公開，不便進一步評論。此案是少數離職員工個人行為，對公司營運無重大影響。

同欣電董事長陳泰銘日前表示，同欣電合併勝麗後，可望成為日本索尼（Sony）和韓國三星（Samsung）以外，提供CMOS影像感測元件專業封測代工的最大供應商。

在分工部分，陳泰銘表示，同欣電主要布局手機應用CIS元件封測，勝麗布局車用，雙方合作布局未來3年到5年應用。

在CMOS封測元件產能方面，陳泰銘表示，目前同欣電產能滿載，目前每月產能約8萬片，預估第1季月產能提升到10萬片，規劃今年底月產能倍增，成長到15萬片到16萬片。

對於同欣電是否引進策略性夥伴，陳泰銘指出，同欣電沒有引進策略性投資人的計畫，主要是透過國巨的全球通路擴展客戶群。（編輯：黃國倫）1090312

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