台股一度閃崩逾500點 融資追繳令陸續出籠

（中央社記者韓婷婷台北12日電）疫情蔓延、恐慌情緒升高重挫資本市場，台股今天多殺多加上融資斷頭壓力出籠，一度閃崩逾500點；券商指出，今天不少客戶融資維持率都跌落130%，已開始陸續發出追繳令。

美國總統川普未如預期釋出政策利多，反倒宣布禁止歐洲旅客赴美，引發市場恐慌，美股期貨再度重挫，台股大跌471.43點，跌幅4.33%、收在10422.32點，殺出新台幣2700億大量；外資大賣368億元，創史上第7大賣超紀錄。

儘管融資追繳採整戶維持率計算，一旦跌破130%水準將進行追繳，此波台股從高點12197點回檔修正已達15%，跌掉約1800點，儘管部份券商指出還未見到客戶融資斷頭的問題，客戶平均維持率約在150%左右，今天還在安全水位區。

但還是有券商表示，此波從台股高檔12000點下跌以來，原本撐在11000點年線上下時，客戶維持率還有140%到150%，今天一殺500點，平均水位直接滑到130%，已經陸續發出通知令，不少客戶以自行補錢或是用股票抵繳的方式拉升融資水位，確保不被斷頭，也有部份是自斷手腳或者再以融資買進方式拉高整戶維持率，通常遇到第2波殺盤時才會認賠。（編輯：鄭雪文）1090312