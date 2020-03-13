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被動元件憂需求受衝擊 國巨華新科一度跌停

最新更新：2020/03/13 10:38

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）武漢肺炎疫情蔓延歐美，全球股市崩跌，市場擔憂被動元件需求拉貨恐受疫情衝擊，國巨今天盤中一度亮燈跌停，華新科也一度觸及跌停，被動元件族群一片慘綠。

國巨盤中一度觸及跌停311元，是去年11月中旬以來波段低點，隨後打開跌停來到313元，仍大跌9.4%。華新科盤中也一度亮燈跌停161元，是去年11月下旬以來波段低點，隨後來到162元，大跌9.4%。

其他被動元件族群一片慘綠，奇力新最低來到82.6元，大跌9.3%，是去年10月中旬以來低點，禾伸堂最低來到87.9元，跌8.24%，是去年9月上旬以來低點。立隆電和光頡打落至跌停。其他個股跌幅也在7%到9%左右。

觀察武漢肺炎疫情狀況，國巨董事長陳泰銘先前指出，目前疫情持續嚴峻，現在產業都在想辦法解決目前疫情問題，觀察疫情是否能在4月份緩和下來，儘管中國大陸疫情控制住，但是日本、韓國、歐洲和美國疫情緊張，今年景氣仍待觀察。

觀察中國大陸產能狀況，陳泰銘表示，目前中國大陸招工仍有挑戰，人員進廠要經過訓練過程，且人員流動有相當管制，整體招工面臨相當挑戰。

觀察被動元件產業供需狀況，陳泰銘指出，中國大陸需求影響程度大，主要是人員活動少，他預估整體需求下降幅度約20%左右，相關降幅是看各產業概況預估。

除了中國大陸需求下滑外，陳泰銘指出，日本與韓國疫情持續發生，原料和零件供應會產生更多挑戰，這三地都是供應端主要市場，需觀察對被動元件產業供需影響。

從產品庫存來看，陳泰銘指出，目前兩大產品包括積層陶瓷電容（MLCC）和晶片電阻（R-Chip）庫存，都都低於30天，是過去10年以來最低庫存。（編輯：張均懋）1090313

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