台積電恐遭砍單 2家美系外資下修目標價

（中央社記者吳家豪台北13日電）美系外資認為，武漢肺炎疫情對終端需求的影響超越預期，晶圓代工廠台積電恐受累，調降目標價至350元，但維持買進評等；另一家美系外資擔憂供應鏈砍單潮，下修目標價至335元，也重申加碼評等。

台積電股價今天開低19元，盤中最低來到272.5元、跌幅約7.3%，成交量超過9.67萬張。

美系外資發布研究報告分析，原本看好台積電2020年將受惠5G題材、庫存回補需求及高效能運算市占攀升，然而武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病）疫情意外爆發，對終端需求的影響似乎比預期更大，將台積電2020年、2021年每股盈餘預估值調降3.1%、1.5%至16.09元、18.4元，目標價從365元降到350元。

不過，美系外資仍看好5G、雲端及物聯網半導體需求成長，加上台積電身為科技創新領導者的地位難以取代，且在人工智慧（AI）及高效能運算市場占有率持續攀升，預期台積電股價將從危機中強勢復甦，維持「買進」投資評等。

另一家美系外資指出，雖然半導體供應鏈目前尚未出現明顯砍單，但未來2到3個月應該無可避免將面臨訂單下修，主要因為今年第1季中國需求受挫，且歐美需求未來數個月也可能下滑。外資預期台積電今年第2季營收將季減8%，2020年全年營收成長率從22%調降到20%，目標價從370元下修至335元，但仍看好資料中心及高效能運算成長動能，重申「加碼」投資評等。（編輯：張均懋）1090313