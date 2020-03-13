美股大跌逾2千點台股重挫 ETF震盪劇烈

（中央社記者潘智義台北13日電）美國道瓊工業指數大跌逾2千點，台股盤中一度重挫786點，部分看多股市的指數股票型基金（ETF）今天震盪劇烈，而看空股市的ETF則大漲。

美股道瓊工業指數收在21200.62點，大跌2352.6點，跌幅9.99%。那斯達克指數收在7201.8點，大跌750.25點，跌幅9.43%。標準普爾500指數（S&P500）收在2480.64點，大跌260.74點，跌幅9.51%。

國泰台灣加權正2以台股指數為標的，今天盤中低點29.49元，大跌15.38%，自波段高點1月14日盤中的49.06元起算，到今天盤中低點共大跌39.88%。不過，看空台股的國泰加權反1盤中來到14.11元，大漲8.12%，若自波段低點1月3日盤中的11.21元起算，至今天盤中高點共上漲25.86%。

美股標準普爾500指數大跌，在台股掛牌看空標準普爾500指數的富邦VIX今天盤中來到9.19元，大漲20.13%。

由美國芝加哥選擇權交易所發行的恐慌指數（VIX）鎖定標準普爾500指數，當標準普爾500指數大跌，投資人恐慌則使恐慌指數大漲，反之則大跌。恐慌指數也是波動度指數，基本上雖然是標準普爾500指數的反指標，理論上與標準普爾500走勢相反，但若波動度太低，恐慌指數反而會下跌；富邦VIX即以恐慌指數為標的。（編輯：張均懋）1090313