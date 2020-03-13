更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎肆虐 MLB新球季開打至少延後兩週
運動

武漢肺炎肆虐 MLB新球季開打至少延後兩週

武漢肺炎疫情記者會外媒英文提問 手譯員即時翻譯被狂讚
生活

武漢肺炎疫情記者會外媒英文提問 手譯員即時翻譯被狂讚

搭飛機染疫風險高 陳時中：這2處最危險
生活

搭飛機染疫風險高 陳時中：這2處最危險

影片／嫌防疫小題大作 Rudy Gobert確診前曾故意摸遍麥克風
運動

影片／嫌防疫小題大作 Rudy Gobert確診前曾故意摸遍麥克風

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
美股電子盤止跌翻紅 台股守住萬點關卡
首頁 / 證券

美股大跌逾2千點台股重挫 ETF震盪劇烈

最新更新：2020/03/13 14:07

（中央社記者潘智義台北13日電）美國道瓊工業指數大跌逾2千點，台股盤中一度重挫786點，部分看多股市的指數股票型基金（ETF）今天震盪劇烈，而看空股市的ETF則大漲。

美股道瓊工業指數收在21200.62點，大跌2352.6點，跌幅9.99%。那斯達克指數收在7201.8點，大跌750.25點，跌幅9.43%。標準普爾500指數（S&P500）收在2480.64點，大跌260.74點，跌幅9.51%。

國泰台灣加權正2以台股指數為標的，今天盤中低點29.49元，大跌15.38%，自波段高點1月14日盤中的49.06元起算，到今天盤中低點共大跌39.88%。不過，看空台股的國泰加權反1盤中來到14.11元，大漲8.12%，若自波段低點1月3日盤中的11.21元起算，至今天盤中高點共上漲25.86%。

美股標準普爾500指數大跌，在台股掛牌看空標準普爾500指數的富邦VIX今天盤中來到9.19元，大漲20.13%。

由美國芝加哥選擇權交易所發行的恐慌指數（VIX）鎖定標準普爾500指數，當標準普爾500指數大跌，投資人恐慌則使恐慌指數大漲，反之則大跌。恐慌指數也是波動度指數，基本上雖然是標準普爾500指數的反指標，理論上與標準普爾500走勢相反，但若波動度太低，恐慌指數反而會下跌；富邦VIX即以恐慌指數為標的。（編輯：張均懋）1090313

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報