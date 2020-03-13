櫃買中心4月6場業績發表會 訊聯等18家直播登場

（中央社記者張良知台北13日電）櫃買中心將於4月辦理6場業績發表會，日期分別為4月7日、8日、9日、13日、15日及17日。為避免群聚感染風險，此系列業績發表會採線上直播方式舉行。

櫃買中心表示，各場次與會公司簡報檔將於發表會前一營業日下午5時前置於活動網頁下載專區，投資人可於發表會當日中午12時前，在活動網頁的提問欄位，輸入想問的財務或業務問題；每場簡報影音檔在會議結束後次一營業日下午5時前，將置於櫃買中心網站，提供投資人隨時點閱觀看。

為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，強化投資人對富櫃200指數的認識，業績發表會分別安排櫃買指數及特色產業等多樣化主題，各場主題依序為「生技醫療」、「精緻生活」、「富櫃200(一)」、「富櫃200(二)」、「電子資訊」及「櫃買特色」等，與會公司包含訊聯、創源、樂斯科、大綜、志豐、崇友、網龍、宜鼎、聖暉、太醫、緯軟、智基、協禧、三聯、安碁資訊、崇越電、國碳科及朋億等18家上櫃公司。

櫃買中心指出，截至3月12日止，已公布擬配發108年度現金股利的上櫃公司家數合計有159家，約占已公告家數209家的76%；每股配發現金股利新台幣2元以上為77家，其中配發10元以上有11家，5元以上未達10元有17家；現金殖利率超過2%的公司計有141家，其中5%以上達71家，顯示上櫃公司的基本面表現穩健。

櫃買中心表示，上櫃公司今年前2月累計營收3117億元，較去年同期減少156億元，衰退4.77%；但有290家上櫃公司前2月累計營收較去年同期成長，占總上櫃家數近4成。此外，上櫃公司今年2月單月營收1463億元，較1月減少191億元，衰退11.55%；但有294家上櫃公司2月營收較1月成長，未受近期經濟情勢波動影響。

櫃買中心統計，108年度執行庫藏股的上櫃公司計有41家56件，皆已執行完成，平均執行率為81%，買回金額約22.43億元。今年經董事會通過執行庫藏股的上櫃公司有14家16件，已執行完成5件，平均執行率為99%，現已買回約2.23億元；有11件尚未執行完畢，預計買回股數為3500萬股，預計買回最大金額為18.42億元。

為提振市場信心，避免部分公司股價有超跌現象，櫃買中心鼓勵上櫃公司在資金調度有餘裕情況下，適時實施庫藏股制度，以保障股東權益及強化投資人信心。（編輯：楊凱翔）1090313