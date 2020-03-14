台股基本面穩 90家上櫃公司殖利率逾5%

（中央社記者張建中新竹14日電）隨著台股回檔，企業的股息殖利率開始受到市場關注，據證券櫃檯買賣中心最新統計，目前有多達90家公司股息殖利率超過5%水準；其中，晶采與來思達殖利率更超過10%。

武漢肺炎疫情蔓延，重創全球股市，台股也難逃重挫走勢，13日指數一度跌破1萬點大關，達9636.15點，創14個月來新低。

隨著股價走低，企業股息殖利率則是攀高，財政部次長暨國安基金執行秘書阮清華13日向投資人信心喊話時提到，台股殖利率佳。此外，櫃買中心也說明上櫃公司股利與殖利率狀況，強調基本面表現穩健。

據櫃買中心最新統計，有多達90家上櫃公司股息殖利率超過5%水準；其中，晶采與來思達殖利率更超過10%。

工業用中小型LCD模組廠晶采去年稅後淨利新台幣2.65億元，年減約10.8%，以目前股本11.82億元計，每股純益約2.24元，預計每股配發1.8元現金股息。晶采13日股價收在16.75元，殖利率高達10.75%。

品牌家具廠來思達去年歸屬母公司淨利2.07億元，年減47.7%，每股純益6.88元，預計每股配發6元現金股息，以13日收盤價59.2元計，殖利率約10.14%。（編輯：趙蔚蘭）1090314