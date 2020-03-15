捲土重來 財部本會期提權證避險降稅修法

（中央社記者吳佳蓉台北15日電）邁入新一屆立法院會期，財政部16日將赴立法院財委會進行業務報告，本會期將續推2大法案，除力拼完成稅捐稽徵法修正，也將捲土重來提出證交稅法修正草案，將權證避險證交稅降至千分之1。

財政部於事先提交的業務報告中指出，在賦稅業務方面，本會期預計將續推2項修法，首先是證券交易稅條例第2條之3修正，為鼓勵權證發行人積極造市及避險，提升投資人參與權證市場意願，研議將發行權證證券商，基於履行報價責任規定及風險管理目的出賣避險股票的證券交易稅稅率，由千分之3降為千分之1。

財政部官員表示，早在2014年就同意權證避險降稅，但修正草案連續兩屆立法院會期都面臨屆期不續審；進入新一會期，提案主管機關金管會已再次提出修法，目前正在進行稅式支出評估，完成後就會送交財政部，由財政部進行修法。

其次，財政部將續推稅捐稽徵法修正草案，進行通盤修正，內容包括放寬一次被補徵鉅額稅款者可申請分期繳稅，並將逾期繳納稅金的滯納金計算週期，由「每逾兩日」加徵1%，延長為「每逾3日」，同時拉高逃漏稅罰金、刑責，對情節重大者加重處罰。

財政部官員指出，至於配合大法官第779號解釋所進行的土地稅法修正，由於涉及內政部平均地權條例等條文得配合修正，還在跨部會討論，預期在下半年立法院會期才會提出，解決非都市土地編定為交通用地並指定為公共設施用地，買賣不可免徵土增稅違憲的問題。

另一方面，財政部官員說，中古汽、機車汰舊換新減徵貨物稅方案．實施期間到2021年1月7日就屆滿，目前正在洽交通部、經濟部及環保署意見，原則上各主管機關都同意優惠延長實施，但延長年限、適用條件等細節尚未定案，預計下半年才會進行修法。

在關務業務部分，財政部業務報告指出，為履行「台宏（宏都拉斯）自由貿易協定」的關稅減讓承諾，同時配合產業政策需要，已提出海關進口稅則部分稅則修正草案，並於2月24日函報行政院審查，將儘速送請立法院審議。

此外，為強化貨物安全、防杜調包走私，促使業者提升管理強度，將提出關稅法部分條文修正草案，精進貨棧及貨櫃集散站業者自主管理機制，適當處罰違規業者，防杜不法情事。（編輯：鄭雪文）1090315