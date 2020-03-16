更多編輯台推薦新聞：
洋基證實小聯盟球員確診 美職棒圈武漢肺炎首例
運動

洋基證實小聯盟球員確診 美職棒圈武漢肺炎首例

影片／戴資穎4年內3奪全英羽賽冠軍 將重返球后
運動

影片／戴資穎4年內3奪全英羽賽冠軍 將重返球后

專題／國家隊趕工口罩機 老師傅：看見台灣技術實力
產經

專題／國家隊趕工口罩機 老師傅：看見台灣技術實力

武漢肺炎衝擊各國高層 確診或在家上班愈見普遍
國際

武漢肺炎衝擊各國高層 確診或在家上班愈見普遍

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
武漢肺炎／紐西蘭總理談抗疫：緊隨台灣模式
首頁 / 證券

武漢肺炎蔓延 股東會可採電子投票防疫

最新更新：2020/03/16 11:22

（中央社記者潘智義台北16日電）武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延，迎接今年4至6月約1700家上市櫃公司股東會，台灣集中保管結算所今天表示，若股東擔心疫情而減少出席意願，其實也能透過「電子投票」行使股東會表決權。

集保指出，據去年股東會資料顯示，出席股東人數超過200人的場次僅10場，占整體比例不到1%，不需過於恐慌。金管會鼓勵投資人以電子投票取代親自出席股東會，且在法源上具有同等效力下，出席股東會的時間成本將有所降低，也能替台灣疫情防控盡一分心力。

集保說明，投資人行使股東會電子投票機制，除透過電腦進入「股東e票通」網站外，集保也提供一般投資人利用「集保e存摺」APP或證券商下單APP，連結電子投票平台行使表決權，充分將投票功能整合於存摺及下單軟體，網路無遠弗屆，只要一機在手，任何地方都能投票，不受地點拘束。

依目前規範，全體上市櫃公司股東會均可採用電子投票，興櫃公司也能志願採用，採用公司清單及投票時間等詳細內容，可由「股東e票通」網站、股東會開會通知單或公開資訊觀測站取得。（編輯：林興盟）1090316

延伸閱讀
股東會電子投票股數逾半 跨國投票獲外資青睞

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報