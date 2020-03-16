不甩美降息台股重挫 投顧：可考慮拉長投資時間

（中央社記者江明晏台北16日電）美國Fed大幅降息，但美股道瓊期貨卻跌逾千點，台股今天開低震盪走低，盤中大跌逾200點，投顧認為，市場悲觀解讀降息，但資金充沛、疫情終將落底。投資人可調整短、長線投資配置，拉長投資時間，提高獲利機率。

受到武漢肺炎衝擊，美股上周暴跌，但週五道瓊工業指數強勢反彈1985點，為因應疫情對於經濟的衝擊，美國聯邦準備理事會（Fed）今天宣布調降基準利率4碼，來到0%至0.25%的目標區間，並推出7000億美元的量化寬鬆措施，不過，美股道瓊期貨卻跌逾千點，台股今天開低震盪走低，摜破萬點關卡。

約11時20分，加權指數來到9892.63點，大跌236.24點，成交值新台幣1176.78億元，8大類股全面下跌。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，台股今天再挫，主要反映美股期貨電子盤觸及熔斷機制，來自於市場對降息的解讀不一，悲觀來看，市場擔憂美國大幅降息是因為看到疫情將對經濟產生巨大衝擊，因此恐慌情緒蔓延，台股向來連動美股，盤中跌勢擴大，但由於上週五台股指數其實是開低後跌幅收斂，今天跌勢仍與週五低點9600點附近有很大距離。

整體而言，黃國偉表示，變數還是在中國以外的疫情發展，預料美國確診人數將持續大幅度增加，但攀向高峰後，將會慢慢落底，認為市場在資金動能更加充沛的狀況下，不用太恐慌。

至於市場擔憂美股將進入空頭，黃國偉觀察，市場以高點回跌20%當作空頭指標，但歷史上的空頭市場的平均值是否真的有參考作用還是未知數，畢竟每次情況不一樣，而在資金動能這麼寬鬆的狀況下，空頭市場也可能會強勁反彈，而油價向來與政治因素相關，預料波動到雙方無法承受時，會回歸合理價格。

國泰證券董事長莊順裕表示，台股大型龍頭產業獲利能力仍佳，但投資2大難題，分別是「選股」與「介入時間點」，美股自2008年金融海嘯發生後，至今已走了超過10年的多頭行情，投資人漸趨保守，短線交易的比重逐漸減少，建議台股投資人可將原先短線交易的資金，分配至長線定期定額的投資，透過拉長投資時間，提高獲利的機率。（編輯：郭無患）1090316