少子化新生年減萬人 科技部盼高教國際化攬才

（中央社記者蘇思云台北16日電）少子化已衝擊台灣科研人才供需平衡。科技部長陳良基今天在第11次全國科技會議先期報告記者會上表示，各界人士強調打造高教國際化的重要，以因應全球化浪潮下的搶人大戰。

為因應將在今年第3季舉辦的「第11次全國科學技術會議」，科技部於去年起彙整產官研意見，往年各界多關注研究命題，但隨著少子化趨勢加劇，與會者都提到「改善育才環境」與「創造競才優勢」的迫切性。

陳良基表示，台灣少子化問題嚴重，科研人才流失與供需失衡等問題愈加明顯，在育才、攬才計畫上刻不容緩。根據教育部統計預估，今年起進入大專院校新生人數每年將減少1萬人，從107學年度24.7萬人，降為117學年度的16.2萬人，業界擔心將找不到人。

因應人數的減少，陳良基認為可從2個面向著手，第一是加強科技運用，提升個人勞動生產力，像是無人製造、自動化設備等，提升科技應用。另一方面，國際攬才部分，台灣國發會於2018年正式施行「外國專業人才延攬及僱用法」，但中階科研人員則因相關法規尚未通過，恐出現斷層，將力拚今年通過法規。

陳良基表示，外國專業人才還考量薪資所得、研究發展空間及國際影響力3個面向，因此政策上也要健全職涯路徑、打造友善的留台環境，像是鬆綁產學研人才聘任限制以及放寬科研人才移民居留管理規範等，讓人不只「進得來」，還得「留得住」。

前台灣Google董事總經理簡立峰也錄製影片表示，台灣除了國際引才外，也必須聚焦人力資源，把人才拉拔到國際水準，這樣也能吸引他國人才來台。

全國科技發展策略規劃會議策略建言報告則提到，台灣先前推動新南向政策，透過擴大獎學金名額等措施吸引東南亞學生來台就讀，確實有效。根據教育部2018年數據統計，台灣國際學生前5大來源中，第2到4名即為馬來西亞、越南與印尼。但如何完善就學獎勵制度，還須強化各部會合作，才能提升海外學生來台就讀意願。

不只台灣面臨搶人才大戰，策略建言報告也提到，亞洲國家近年為了廣泛吸納學生，皆提出國家級計畫。像是日本的「留學生30萬人」、澳洲「在地留學」、新加坡「環球校園」、韓國「留學韓國」與馬來西亞「吉隆坡教育成」等。（編輯：楊凱翔）1090316