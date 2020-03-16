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新台幣尾盤豬羊變色 連4貶下探半個月低位

最新更新：2020/03/16 18:35

（中央社記者潘姿羽台北16日電）美國聯準會再次突襲式降息，且一口氣降息4碼，幅度過大反而讓市場嚇趴，亞股一片慘綠，台股重挫逾400點，但新台幣匯市出乎意料，盤中走勢偏升，尾盤才豬羊變色，收盤收30.220元，貶1分。

新台幣兌美元今天已是連4貶，來到半個月低位，台北及元太外匯市場總成交金額為16.35億美元。

匯銀人士直指，美國聯準會緊急降息且幅度超乎預期，「沒有幫助、只有驚嚇」，美指期跌到熔斷，國際股市也慘兮兮。

市場瀰漫恐慌情緒之下，台股也不能倖免，指數重挫逾400點，一舉跌破9800點關卡，收在最低點9717.77點；然而，新台幣兌美元以30.250元開盤，雖在數分鐘內貶至30.260元，隨即強勁反彈翻升，直接衝上今日高點30.135元。

外匯交易員指出，今天出口商賣壓蠻重，可能考量國際情勢變化太大，一看到30.1、30.2元附近的價位，先賣再說，反倒是外資持續爆量賣超台股，卻沒有馬上匯出，在出口商單一方向的拋匯操作下，使得新台幣盤中走勢偏升，直至尾盤才在央行調節下翻貶。

外匯交易員指出，接下來新台幣走勢要看2關鍵，出口商的賣壓何時消化，以及外資賣超台股後的去留，不過整體而言，美國聯準會大動作降息，其他國家也陸續跟進，後續主要經濟體的救市措施，也將影響市場信心，必須審慎關注。（編輯：林孟汝）1090316

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