台股基本面穩健 金管會鼓勵金融業進場

（中央社記者吳柏緯台北17日電）武漢肺炎疫情恐慌升高美股暴跌，外界擔憂恐慌蔓延影響台股。金管會主委顧立雄今天表示，台股基本面穩健，投資人要有信心。除了執行庫藏股外，同時鼓勵金融業買進績優股，金管會持續緊盯外資動態。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，顧立雄會前接受媒體聯訪時表示，台股昨天已跌411點，反應了美股近日下跌的表現。目前看來台股仍在理性範圍，基本面穩健，投資人要有信心。對於美股道瓊指數的波動情形，持續關注、掌握。目前看來美股道瓊指數已經逐漸回穩，因此對台股今天的表現，特別是基本面呈現仍有信心。

顧立雄進一步指出，目前正在執行的庫藏股，共有33件，同時也會鼓勵金融業買進績優股。他說明，現在世界各國對於疫情造成金融環境影響都嚴正以待，相繼提出了貨幣與財政政策，例如降息、量化寬鬆政策、大舉購債，這些都有助於市場穩定。

為了因應武漢肺炎疫情對於經濟的衝擊，美國聯邦準備理事會（Fed）宣布調降基準利率4碼，來到0%至0.25%的目標區間，並推出7000億美元的量化寬鬆措施。

對於美國推出的寬鬆措施，顧立雄觀察，雖然市場上的反應看來並不買單，但仍會有一些資金的灌注。他強調，台股基本面不錯，現金殖利率仍在3.9%，這樣的市場對於外資而言還是有吸引力。雖然外資呈現賣壓，但匯出的情形沒有像賣壓那麼大，這也代表他們仍然把錢放在台灣。金管會會密切關注外資動向。

顧立雄指出，台灣疫情控制得不錯，這應該會給投資人信心，而且現在相關的紓困措施陸續推出，將可進一步擴大經濟的動能。（編輯：黃國倫）1090317