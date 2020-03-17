疫情影響需求難估 友達：正是價值轉型時機

（中央社記者潘智義新竹17日電）武漢肺炎疫情蔓延，波及東京奧運、歐洲盃足球賽，面板廠友達光電董事長彭双浪今天表示，疫情對運動賽事及面板需求影響難估，但卻是產業價值轉型好時機。

友達今天在新竹總公司發表最新8K4K曲面電視面板、醫療顯示面板、Mini LED電競面板等產品，並舉行記者會說明產業前景，及武漢肺炎疫情對公司的影響。

彭双浪指出，奧運賽事可以帶動電視面板需求，在家自主管理的人可能更需要看電視，需求真的很難估計，只能說目前客戶訂單沒有明顯減少；掌握供應鏈、客戶需求是很重要關鍵。

他說，友達過年期間就沒有停工，因此也沒有復工的問題，雖然部分供應鏈廠商較小，受到影響，但友達主動協助排除困難，在中國大陸受疫情影響，比較具體的就是運輸，原本從蘇州運到重慶只要2天，卻因配合疫情管制，變成花7天時間。

友達從面板延伸，一路做到解決方案，他認為，最重要是公司體質改善，運作效率提升，過去幾年財務體質大幅改善，現金水位維持高檔，有更充裕的資源度過危機，加速投資。

以回台新台幣401億元投資計畫為例，他說包括兩個層面，一是先進製程在台灣落腳，生產高品質少量多樣產品，一是為智慧製造做準備，計畫分3年執行，龍潭模組廠就有相當比例用在製慧製造，也包括2條車用顯示模組產線。

友達總經理柯富仁表示，友達力推8K4K曲面電視面板，並獲韓國三星品牌採用，東京奧運轉播採用8K4K畫質，若能順利舉行，當然有助於產品的銷售。

柯富仁說，轉型還會往前走，主軸是價值轉型策略，推出產品包括8K4K曲面電視、電競螢幕、觸控及低溫多晶矽面板筆電、汽車中控台顯示面板、ATM應用、圓形手錶等。（編輯：張均懋）1090317