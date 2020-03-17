強化企業數位行銷觀念 貿協健檢列車起動

（中央社記者吳柏緯台北17日電）武漢肺炎疫情衝擊全球貿易，為讓廠商把流量轉換成訂單，外貿協會數位研習健檢列車啟航，今天除邀請潮網科技分享Twitter的行銷心法外，也由專家健檢業者官網，活動吸引百餘人參加。

中華民國對外貿易發展協會今天舉辦「數位研習健檢列車啟航」活動，以「深入輔導進行數位貿易」為主軸，介紹如何踏入數位行銷第一步，以及最新社群行銷趨勢。考量武漢肺炎（COVID-19）疫情，活動同步於線上直播。

貿協秘書長葉明水表示，因應數位貿易新模式，貿協推出「數位健檢列車」系列活動，藉由網站健檢協助廠商，找出目前數位化的盲點外，也希望能讓廠商更快速的善用網路資源進行數位貿易，透過不同行銷管道多管齊下，取得商機。

活動邀請Twitter在台灣的官方代理商潮網科技擔任講師，分享最新行銷方式，並針對目前的趨勢進行分析，帶領廠商了解Twitter的行銷心法。

貿協並在現場選出10家廠商，由講師穿越數位行銷公司總經理郭畇溱協助，進行包含「數位行銷微診斷」、「跨境電商」及「台灣經貿網營運」等3項官網健檢服務。郭畇溱同時也提醒廠商在經營各種數位行銷管道時，要有數位資產的概念，才會把流量轉換成訂單。（編輯：林孟汝）1090317