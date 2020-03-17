可成實施庫藏股 預計買回2.5萬張

（中央社記者吳家豪台北17日電）為維護公司信用及股東權益，金屬機殼廠可成今天宣布將自集中交易市場買回公司股份2.5萬張，占已發行股份3.25%，預定買回價格為新台幣132元至354.2元。

可成發布重大訊息表示，當公司股價低於預定買回的區間價格下限時，得繼續執行買回股份。

可成也指出，買回股份所需金額上限僅占可成流動資產的3.13%，可成董事會已考慮公司財務狀況，股份買回並不影響資本維持。

可成今年2月合併營收20.22億元，月減74.4%，年減41.3%，寫下近9年單月新低，主要受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，仍處於逐步復工階段，加上物流不易，因此受衝擊較大。

亞系外資日前發布研究報告分析，可成2019年第4季每股盈餘4.48元，季增1%、但年減50%，儘管iPhone 11出貨帶動可成營收成長，但去年第4季毛利率25.4%、營業利益率18%皆低於預期，如今又面臨全球個人電腦（PC）與智慧型手機下修的風險，維持「減碼」評等，目標價從215元下修至195元。

美系外資認為，可成3月營收將較2月回升，主要因為復工率提高，但3月營收表現相較市場預期可能仍有一大段落差，重申可成「減碼」評等與目標價195元。（編輯：楊凱翔）1090317