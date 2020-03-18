助企業度難關 金管會要銀行不得拒收紓困貸款案

（中央社記者劉姵呈台北18日電）武漢肺炎疫情持續升溫，根據金管會提供報告指出，已要求銀行對申請紓困的企業，不得以未收到相關作業規定為由拒收；同時建議各部會增訂授信「免責條款」，提高銀行貸放意願。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情升溫，立法院財委會將於19日上午召開「政府有關部會就政府預算如何協助遭受疫情衝擊之相關產業 」公聽會，金融監督管理委員會主委顧立雄將親自出席與報告。

根據金管會提供給立法院的最新報告指出，針對受到疫情衝擊的各行各業提出防疫紓困計畫，政府編列新台幣600億元為上限特別預算，其中紓困及振興經費方面共404億元，提供包括企業融資保證與利息補貼等措施，全面協助業者將衝擊降到最低，儘速度過難關，確保產業經濟穩健。

金管會說，已建議各部會所訂相關資金紓困機制當中，參考過去方案，在提供新增優惠貸款或舊貸款展延等事項中，增訂「免責條款」。

換句話說，承貸銀行在辦理紓困相關事項，各經辦人員對非故意、重大過失或舞弊情事所造成的呆帳，必須免除相關責任，以提高銀行評估辦理貸放的意願。

此外，為協助政府整體防疫措施，金管會表示，16日已要求各銀行配合辦理相關事項，包括第一，對企業向銀行申請紓困貸款的案件，應先進行收件，不要因為還未收到相關部會的「作業規定」，就拒絕收件。

再者，金管會也請各銀行總行儘速配合各部會所訂紓困貸款辦法，修正相關內部作業規定及系統；同時，請總行辦理員工訓練並儘速完成「作業規定」及「系統」建置，加強效率提升。

報告也指出，金管會將在今天舉行「研商受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響之紓困機制會議」，邀請各銀行總經理、中小企業信保基金、銀行公會等，說明相關紓困機制，並督導各銀行對於各部會紓困貸款措施，基於授信的專業協處，讓政府的資源能夠達到協助及振興效益。（編輯：趙蔚蘭）1090318