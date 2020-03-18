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台積電5奈米將量產 家登半導體業績挑戰新高

最新更新：2020/03/18 11:15

（中央社記者張建中新竹18日電）晶圓代工廠台積電5奈米製程將於今年上半年量產，傳載方案商家登（3680）營運可望受惠，2月半導體本業業績年增1.35倍，3月有機會進一步挑戰歷史新高紀錄。

武漢肺炎疫情持續延燒，台積電依然積極衝刺先進製程技術，5奈米製程將於今年上半年量產，法人認為，台積電在製程技術領先優勢下，將有利減緩疫情對營運的衝擊。

台積電繼增強版7奈米製程導入極紫外光（EUV）微影技術後，5奈米製程也將導入EUV微影技術，將帶動EUV曝光機與光罩傳送盒需求高度成長。

艾司摩爾（ASML）去年EUV曝光機共出貨26台，客戶需求持續強勁，家登EUV光罩傳送盒銷售也隨著水漲船高。

家登2月EUV光罩傳送盒等半導體業績達新台幣1.02億元，較去年同期大增135%，法人預期，家登3月半導體業績不排除有機會挑戰歷史新高紀錄。

受武漢肺炎疫情恐慌升溫，國際股市動盪影響，家登近期股價走勢疲弱，今天一度跌破100元大關，短短6個交易日股價自165元滑落至97.8元，慘跌67.2元，跌幅逾4成，外資連續4個交易日共買超家登290張，備受市場關注。（編輯：張均懋）1090318

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