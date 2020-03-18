馬來西亞鎖國防疫 夏普戴正吳：視訊會議因應

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）夏普（Sharp）社長戴正吳表示，馬來西亞廠是夏普全球工廠數目的1/15，馬來西亞鎖國防疫影響不大，配合政府政策在家工作，並以視訊會議確保工作不中斷。

馬來西亞首相慕尤丁16日晚間透過電視直播，頒布幾項緊急措施，其中，自今天起至31日鎖國自保，企業跟著停工14天。

鴻海轉投資的夏普在馬來西亞也有設廠，戴正吳表示，馬來西亞工廠是全世界夏普工廠數目的1/15，馬來西亞鎖國防疫14天的影響不大，銷售公司配合政府的政策在家工作，並以視訊會議確保工作不中斷。

在東南亞布局，夏普在印尼有2個據點，泰國2個據點，馬來西亞2個生產據點、越南1個、菲律賓1個。

在新據點布局，戴正吳先前表示，夏普規劃與鴻海集團在墨西哥擴充據點，主要以電視生產為主，越南胡志明市將增設一個廠，預估今年5月或6月開工，規劃生產鏡頭模組、顯示器和家電為主。

展望第1季夏普銷售狀況，戴正吳指出，在自身品牌部分，手機和資通訊產品影響比較大，不過電視和白色家電大部分在東南亞生產，影響不大。（編輯：林淑媛）1090318