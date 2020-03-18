更多編輯台推薦新聞：
好萊塢大咖確診武漢肺炎拍攝全停擺 美娛樂產業凜冬將至
娛樂

好萊塢大咖確診武漢肺炎拍攝全停擺 美娛樂產業凜冬將至

Kevin Durant確診武漢肺炎 NBA最大咖中鏢球星
運動

Kevin Durant確診武漢肺炎 NBA最大咖中鏢球星

國際奧會：東京奧運如期舉辦 選手參賽資格可做必要調整
運動

國際奧會：東京奧運如期舉辦 選手參賽資格可做必要調整

美中媒體戰再升溫 蓬佩奧批中驅逐美3大報記者
國際

美中媒體戰再升溫 蓬佩奧批中驅逐美3大報記者

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
武漢肺炎不只與美共同防疫 台灣尋求歐日科技合作
首頁 / 產經

馬來西亞鎖國防疫 夏普戴正吳：視訊會議因應

最新更新：2020/03/18 12:54

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）夏普（Sharp）社長戴正吳表示，馬來西亞廠是夏普全球工廠數目的1/15，馬來西亞鎖國防疫影響不大，配合政府政策在家工作，並以視訊會議確保工作不中斷。

馬來西亞首相慕尤丁16日晚間透過電視直播，頒布幾項緊急措施，其中，自今天起至31日鎖國自保，企業跟著停工14天。

鴻海轉投資的夏普在馬來西亞也有設廠，戴正吳表示，馬來西亞工廠是全世界夏普工廠數目的1/15，馬來西亞鎖國防疫14天的影響不大，銷售公司配合政府的政策在家工作，並以視訊會議確保工作不中斷。

在東南亞布局，夏普在印尼有2個據點，泰國2個據點，馬來西亞2個生產據點、越南1個、菲律賓1個。

在新據點布局，戴正吳先前表示，夏普規劃與鴻海集團在墨西哥擴充據點，主要以電視生產為主，越南胡志明市將增設一個廠，預估今年5月或6月開工，規劃生產鏡頭模組、顯示器和家電為主。

展望第1季夏普銷售狀況，戴正吳指出，在自身品牌部分，手機和資通訊產品影響比較大，不過電視和白色家電大部分在東南亞生產，影響不大。（編輯：林淑媛）1090318

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報