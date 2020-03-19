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武漢肺炎疫情快速擴散 國安基金授權進場
首頁 / 證券

家登全面分組分區作業防疫 非廠區人員居家辦公

最新更新：2020/03/19 17:23

（中央社記者張建中新竹19日電）武漢肺炎疫情嚴峻，傳載方案商家登全體員工分組分區作業，包括業務及部分後勤等非廠區工作人員全面居家辦公。

家登表示，針對武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），內部早在2月初就全面啟動防疫機制，進出入口皆配置酒精消毒作業，並要求員工一律配戴口罩上班。

辦公大樓也實施嚴格的訪客管制，所有訪客都要經過手部消毒、量額溫、戴口罩3步驟才能進入大樓，家登指出，總部禁止一切非必要外部訪客，改用電話、視訊等方式進行，避免人與人直接接觸。

家登表示，集團自3月2日起啟動異地備援，執行區域涵蓋總部、廠區、子公司，全體員工分組分區作業，工作互相代理，並取消內部團體活動，在員工健康安全的前提下，確保營運穩定，產線正常運作，維持客戶端供貨順暢。

家登指出，3月9日起，業務人員及部分後勤人員全面居家辦公，避免人員接觸外部人員後進入廠區造成可能的感染風險。

家登表示，部分大客戶訂單已下至年底，為確保來自國外的物料供應無虞，2月即展開備料作業，將與客戶緊密合作，度過最艱難的過程，守護所有利害關係人的健康與權益。（編輯：鄭雪文）1090319

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