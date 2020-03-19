長榮航去年獲利大降近4成 擬配息0.25元

（中央社記者潘羿菁台北19日電）載客量下降衝擊，長榮航空公告2019年度財報，去年稅後淨利新台幣39.82億元，年減39.2%，創3年來新低水準，由於獲利縮水，董事會通過擬配息0.25元，為5年來最低紀錄。

長榮航日前法說會即提到，去年有4大負面衝擊，一、貿易戰升級抑制需求讓運能與運量皆受影響；二、6月罷工事件共計取消735個航班，累計營收損失32.4億元，另提列補償旅客損失與衍生各項支出約8.05億元；三、下半年香港反送中事件影響客運量；四、陸客來台限縮導致減班或併班等。

儘管長榮航透過增加客機腹艙貨運力強化獲利，不過仍難敵客運量下降衝擊，累計去年度營收為1812.75億元，年增0.76%，稅後淨利跌破40億元，來到39.82億元，年減39.2%，每股稅後淨利為0.83元，賺不到1元。

另外，長榮航董事會今天通過現金股利案，擬配息0.25元，配發率為30.1%，換算現金殖利率為3.2%，為2014年來新低。

至於華航昨天公告年報，2019年度稅後淨損11.99億元，較前年盈餘17.9億元大幅衰退，每股稅後淨損0.22元，終止連4年盈餘，也創下2013年以來最大虧損數字。（編輯：鄭雪文）1090319