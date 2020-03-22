防疫帶動宅經濟 電信手機業一網打盡

（中央社記者江明晏台北22日電）疫情升溫，帶動新一波「宅經濟」，不只電玩、桌遊提前熱銷，OTT觀影浪潮更加崛起，高速寬頻需求增加，遠距辦公也趁勢來襲，在數位匯流趨勢下，電信業和手機大廠已將這些商機一網打盡。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在全球擴大蔓延，台灣原本趨緩的案例也突然跳增，民眾出門意願降低，帶動新一波「宅經濟」再起。

以電玩和桌遊為例，遠傳旗下friDay購物發現，自2月起，站內「電玩、桌遊」等宅娛樂關鍵字較前一個月暴增近百倍，關鍵字搜尋也反映在銷量上，其中更以SWITCH Lite及遊戲片成長超過5成，穩坐同類型商品冠軍寶座；桌遊商品除了幼兒啟發玩具外，適合10歲以上桌遊的銷量也較1月明顯成長近5成。

瞄準這股全球宅經濟，台灣大哥大日前宣布與發行英雄聯盟（League of Legends）的遊戲開發商Riot Games簽署合作備忘錄，未來更將打造電競上下游產業鏈生態系，預計4月底將於全球電腦與手機雙遊戲平台上架「符文大地傳說」卡牌遊戲。

亞太電信表示，近日受疫情影響，帶動宅經濟相關業務成長，據亞太電信調查顯示，居家娛樂和健康類家電銷量較上一季成長2至3成，其中以智慧聯網顯示器、空氣清淨機、及除濕機最受青睞，為熱銷家電前3名，此外民眾亦減少出門次數，數位門市申辦量也較以往成長近3成。

在家時間增加，「追劇」的商機更較過去成長，搭著這波宅經濟，影視平台業者豐收，亞太電信旗下Gt TV會員數成長近2成，遠傳friDay影音從春節開始平均每日註冊人數較其他月份成長超過一倍，2月上半月全體會員觀影點閱數較1月同期成長4成，其中，大量的新用戶觀影點閱數較前月成長近3倍。

台灣大以OTT影音平台自製內容決勝負，旗下影音串流平台myVideo與七十六号原子合作推出首部原創作品「76号恐怖書店之恐懼罐頭」，預告上線短短3天觀看次數即破萬，顯示疫情期間，能抓住眼球的視頻備受關注。觀影浪潮也推升了民眾對高速網路的需求，中華電信除了提供異地辦公解決方案，協助企業在疫情期間順利營運，也公布多項包括HiNet、Hami Video、MOD的家庭健康防疫專案。

台灣大哥大針對行動上網與光纖上網雙需求用戶，祭出「好速成双」方案，月付新台幣1399元，可行動上網吃到飽與1Gbps光纖上網吃到飽，成功挹注營收成長。

隨著在家防疫帶動居家娛樂風潮興起，台灣之星電信代收服務需求因此大幅提升，2020年1月交易總金額相較去年同期增長35%；此外，台灣之星的企業客戶，2020年首月申辦量相較去年同期成長高達70%。

在B2B方面，台灣三星電子企業創新與商用解決事業部副總經理李元榮表示，肺炎疫情擴散，企業防疫也升級，目前三星針對 B2B 企業提供相關防疫解決方案，如協助餐飲業從硬體平板至雲端軟體的線上訂購平台，或是與額溫槍廠商合作打造員工打卡一站式服務等，三星的A20機款也躍升為政府的防疫手機。

中央流行疫情指揮中心並攜手宏達電（HTC）與LINE，以電子化加速入境資料檢核及程序，透過手機定位方式掌握行蹤，HTC也規劃設計，透過通訊軟體LINE的LINE Bot系統平台自動化運作，讓居家檢疫者可以透過LINE Bot主動回報健康狀況，分擔第一線關懷人員的作業負擔。

此外，Facebook、Google、Sony、Microsoft、Apple都陸續宣布，把發表會搬上雲端，宏達電先前推出VR多人協作和遠端會議軟體VIVE Sync，用戶可通過VR技術進行虛擬會議，滿足目前市場需求。

宏達電今年的VIVE生態大會就是透過遠端會議軟體完成，宏達電董事長王雪紅、中國區總裁汪叢青等人都以VR角色登場，不但創造話題，也顯示即使疫情衝擊，科技依然能創造商機。（編輯：張良知）1090322