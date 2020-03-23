防疫優先 遠百竹北購物中心低調上梁

（中央社記者江明晏台北23日電）遠東百貨公司旗下遠東竹北新世紀購物中心今天舉行上梁儀式，遠百表示，因防疫優先考量，此次上梁儀式由內部人員依習俗舉行，未邀請外部貴賓與合作廠商出席。

遠百說明，竹北新世紀購物中心鄰近新竹科學園區，目前竹北市總人口數已達19.4萬，是新竹縣全區之冠，遠百看好此區域的消費潛力加碼投資。

遠東竹北新世紀購物中心新建工程今天上梁，但因近日武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續延燒，在防疫優先考量下，配合中央流行疫情指揮中心政策規定，避免大型聚會活動，因此，儀式由內部人員依習俗舉行，未邀請外部貴賓與合作廠商出席。

遠東竹北新世紀購物中心基地面積約6100坪，總樓地板面積約4.3萬坪，於106年6月22日動土，是一棟地上10層、地下4層，具客家山城圓樓特色的綠建築，並規畫空中花園，商場採複合式經營，結合百貨、超市、餐飲、休閒等多功能設計，並在1樓保留建築面積做為公益空間。

遠百說明，竹北新世紀購物中心原先預訂在109年啟用的停車場，因興建期間歷經缺工、天候等問題影響施作，在極盡全力趕工下，現又面臨肺炎疫情蔓延，工程期程及設備廠商皆受到衝擊且影響層面日益擴大，但遠百仍將盡全力排除困難，協調上下游廠商讓工程順利進行。（編輯：林興盟）1090323