因應疫情升溫 永豐銀超前部署遠端家中辦公

（中央社記者劉姵呈台北24日電）疫情升溫，金融業遠端工作需求也迫在眉睫。永豐銀行今天宣布，啟動第二階段營運不中斷計畫，將導入Windows虛擬桌面，讓員工在不需額外購置硬體伺服器及設備下，可使用家中電腦遠端辦公。

永豐銀行今天發布新聞稿表示，隨著國內外確診肺炎案例增加，遠端工作已成為金融產業發展營運不中斷計畫的重要項目之一，如何有效防護客戶及公司機密資料與資產不外洩，成為金融產業超前部署遠端工作的重要考量。

永豐銀指出，早在今年春節期間就成立疫情指揮中心，並啟動第一階段防疫計畫，包括要求全體同仁戴口罩、測量體溫並備妥防疫物資，著手規劃並擬定各項備援措施，並實施異地辦公演練及測試。

不過，因應疫情升溫，中央疫情指揮中心也從二級提升為一級開設，永豐銀今天率先宣布，將攜手台灣微軟導入Windows Virtual Desktop（Windows 虛擬桌面）服務，在2週內完成遠端辦公架構。為國內首家導入此服務的金融業者。

永豐銀資深副總經理蔡瑞庭表示，永豐銀員工未來可透過遠端辦公，維持端末網路銀行系統和前線銀行人員，包括臨櫃、理專、網路（如網銀）、客服、API等各式介面運作正常，且在此重要防疫時刻，不僅能夠讓員工在家辦公，維持營運及對於客戶服務不中斷，更能確保企業營運及客戶資料不會因為遠端辦公導致資料外洩風險。

永豐銀指出，導入微軟Windows Virtual Desktop全方位桌面與應用程式虛擬化服務有二大階段，首先要先行在IT部門完成近百台的遠端辦公作業系統，第二階段則是進行大規模的壓力測試。（編輯：張均懋）1090324