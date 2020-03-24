全家去年每股賺8.2元創新高 放眼千億營收

（中央社記者江明晏台北24日電）全家便利商店今天公布去年度財報，歸屬母公司淨利18.3億元，年增13.39%，每股賺8.2元，創新高，今年預計投資35億元布局全通路、搶占電商經濟，放眼下一階段千億營收目標。

全家去年合併營收新台幣777億元，年增8.38%，稅後淨利為19.13億元，較去年同期增12.88%，歸屬母公司淨利18.31億元，較去年同期成長13.39%，每股盈餘8.2元，較去年同期增加0.97元。

全家說明，整體獲利主要來自於本業便利商店的表現穩健，去年新開店淨增加222店，既存店日均銷售成長2%，來客數也同步成長。

綜觀去年績效，全家指出，成長來自於鮮食、電商服務、會員經濟三大政策的奏效。

其他關係企業部分，全家表示，餐飲事業去年營收破12億元，交出年增2成的佳績，大戶屋日式定食餐廳仍為其中成長主力。中國地區全家便利商店去年底展店達2801店、淨增加230店，已進入9個地區，維持穩健經營步調。

展望2020年營運，全家將維持數位轉型的策略並加快速度、擴大會員、導入智能化設備，以挹注營收動能與深化品牌忠誠；預計投入35億元資本，擴建物流廠、加碼資訊數據分析系統、咖啡機升級、冷凍生產線與店鋪冷凍設備擴建，布局全通路和搶占電商經濟，為下一階段營收千億元目標蓄積動能。

關係企業部份，全家餐飲事業店數將持續擴張，看好去年第4季甫開幕的bb.q韓式炸雞餐廳，可望成為另一隻小金雞。

截至去年12月31日止，全家便利商店總店舖數達3548家，前年同期店數為3326家。（編輯：鄭雪文）1090324