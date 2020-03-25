傳蘋果砍單 美系外資憂台積電第3季旺季不旺

（中央社記者吳家豪台北25日電）美系外資指出，蘋果開始調整A14處理器訂單，晶圓代工廠台積電第3季營收恐僅季增7%，遠低於旺季水準，但仍看好台積電的產業領導地位，維持加碼評等與目標價338元。

台積電股價今天上漲9元開出，盤中最高來到280元、漲幅約4.67%，成交量超過4.94萬張。

美系外資發布研究報告表示，近期調查半導體設備廠發現，台積電5奈米今年第3季產能利用率恐低於原先規劃，原因是蘋果針對iPhone 12新機搭載的A14處理器砍單，推估台積電今年第3季5奈米晶圓需求將減少約3萬至4萬片，相當於1500萬至2000萬顆A14處理器晶片。

美系外資指出，蘋果對台積電砍單量相當於2020年全年晶圓需求約7%至8%，推估台積電今年第3季營收將季增7%，遠低於往年同期平均季增15%至20%的旺季水準，但仍看好台積電財務健全、擁有產業領先地位，維持「加碼」投資評等和目標價338元。

另一家美系外資認為，儘管台積電對第2季展望保守，但由於去年基期較低，台積電今年上半年營收仍有望年增27%，下半年隨著iPhone新機放量，台積電第3季營收預估將季增10%。為反映華為、蘋果、聯發科（2454）等客戶貢獻2020年營收比重降低，將台積電2020年、2021年每股盈餘預估值下調2.7%、4.7%至15.66元、17.53元，維持「買進」評等，目標價從350元降到320元。

日系外資觀察，台積電尚未面臨砍單，今年第2季營收應可符合季節性水準。隨著武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）擴散到全球，2020年全球半導體成長率已從8%下修到3%，將台積電今年營收成長率從20%下調到10%至15%，目標價從395元降到310元，但看好台積電產業領導地位穩固，重申「買進」評等。（編輯：張均懋）1090325