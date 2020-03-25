興富發首季交易額破180億 商仲業：最佳男主角

（中央社記者潘羿菁台北25日電）商仲顧問業戴德梁行今天發布，2020年首季不動產投資與土地前十大交易排行榜，建商興富發奪下雙冠王，估計第1季買賣金額逾新台幣180億元，堪稱當今最佳男主角。

戴德梁行今天舉行2020年第1季房市景氣看法線上記者會，並發布不動產與土地交易統計。

不動產案件首季成交量為95億元，年減44%、季減61%，主要是年初向來是交易投資淡季，在前十大不動產交易排行，興富發以總價15億元，拿下高雄華王大飯店，成為榜首，也是唯一突破10億元大關者；居次者為葡萄王生技投資8.9億元，取得平鎮工業區廠房；第三名則是勇世實業以7.9億元，拿到新竹竹東廠房。

戴德梁行分析，不動產交易案件中，作為工業地產占比59%、自用型占比69%為最高，顯示出，廠房擴建依舊是今年主力買盤。

至於今年首季土地累計交易額為476億元，不過戴德梁行認為第1季的土地交易重頭戲在於3月30日世貿三館地上權標售案，只要以266億元底價標出，本季仍可輕易越過700億元關卡。

統計前十大土地交易排行榜，興富發斥資83億元，取得台中西屯區土地，成為本季土地交易金額最高者；居次者為亞昕、新潤與海悅三家聯手向興富發購買，位於台北市南港區土地，購入金額為52億元，第三名依舊是興富發，以43億元買下台中西屯區土地。

戴德梁行表示，在不動產或土地交易排名均可以看見興富發，從上述交易案件加總起來，興富發在今年首季交易金額破180億元，在買賣市場相當活躍，「堪稱是最佳男主角」。（編輯：林興盟）1090325