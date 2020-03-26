武漢肺炎疫情蔓延 美光提撥3500萬美元援助金

（中央社記者張建中新竹26日電）武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延，美光（Micron）宣布提撥3500萬美元，對受疫情不同程度影響的對象提供援助。

美光總裁暨執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）表示，團隊成員和合作夥伴的健康與安全，及公司業務所在地的健康福祉，對美光至關重要。

隨著疫情顯著蔓延，梅羅特拉說，美光緊急採取行動，加速提供資金、資源與支援給深受這場健康危機影響的人們。

美光基金會新設立1000萬美元COVID-19救濟金，將用於重建經濟與解決當前和未來社會需求的全球性計畫。支援如食物銀行和學校營養午餐計畫、健康設施和線上學習資源等一系列慈善機構與計畫。

為向社會提供更多資源，美光將提供30萬個防護口罩給當地醫療機構，並在醫院不勝負荷時，提供美光廠區作為額外醫療場地。

美光也將發放一次性COVID-19補助金給員工，所有年薪低於10萬美元的美國團隊成員都將收到1000美元的補助款。

其他在美光業務所在國家工作、符合補助資格的員工也將獲得適當比例的補助，美光指出，這項計畫將擴及全球68%的員工。

美光也將為面臨財務困境的員工設立一項員工支援基金，將根據每位團隊成員的需求，提供最高5000美元的救濟金。

美光並正加快對超過500家小型企業廠商的付款速度，以緩解全球許多企業所面臨的短期現金困境。此外，美光已在中國、義大利與美國推行捐款計畫及企業配捐，協助對抗疫情。（編輯：郭萍英）1090326