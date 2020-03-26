外資買超86億 台積電逾2萬張最多

（中央社記者潘智義台北26日電）證交所統計，外資自3月6日至23日連續12個營業日賣超台股，每天賣超至少百億元後，終於在24日買超。外資25日又賣超，今天再轉為買超，買超第一名台積電逾2萬張，且已連3天買超累計近5萬張。

台股今天上漲91.61點，收在9736.36點，成交值新台幣1527.96億元。三大法人合計買超77.87億元，其中自營商賣超13.15億元、投信買超5.01億元、外資及陸資買超86.01億元。

台灣證券交易所統計，外資今天買超第1名個股為台積電，計2萬210張，外資連續3個交易日累計買超近5萬張。外資今天買超第2名個股為新光金計1萬2736張。第3名為大同計4791張。

雖然今天外資買超台股不足百億元，但連續3天買超權值股台積電，連續賣超台股的壓力已稍見緩和。

外資今天買超前10名個股均為大型權值股，其中金融股占了一半，包括新光金、合庫金、兆豐金、華南金、富邦金。

外資今天買超第一名台積電是電子股，其中還包括大同、仁寶、京元電子都算廣義的電子股，傳產股則有中鋼。（編輯：楊凱翔）1090326