遠端工作資安與公司同等級 電信業推防護設備

（中央社記者吳家豪台北28日電）武漢肺炎疫情擴大，帶動在家工作及上課，電信業者看準商機，推出如同電視機上盒大小的資安防護設備；多媒體廠商推出直播軟體專案，全台已有超過半數的80多所大專院校申請。

受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，多點臨時遠距辦公使企業資安風險大幅增加，遠傳電信與子公司數聯資安推出資安訂閱服務模式，且透過電視機上盒大小般的資安防護設備隨插即用，能讓遠端工作環境受到與公司主網路相同等級的安全保護。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理、數聯資安董事長曾詩淵表示，企業紛紛部署分區辦公、遠端辦公、在家彈性辦公等各種臨時工作模式，但企業資安等級能否承載設立臨時辦公室、大量在家辦公等大規模遠距資料傳輸是一大考驗；傳統VPN（虛擬私人網路）安全措施，在面臨大量遠端連線乘載量後，威脅也會增加。

此外，隨著疫情升溫，國內外各大學陸續宣布採用遠距教學，希望能達成教室關閉但不停課、防堵群聚感染的目標。

多媒體領導廠商訊連科技於2月中旬啟動大專院校專屬的防疫專案，供全台各大專院校免費申請，協助於防疫期間打造遠距教學環境。目前為止，全台已有超過半數的80多所大專院校申請導入訊連直播軟體「U簡報」及「U會議」，已舉辦數千場遠距課程或小組教學討論。

國立台灣大學日前宣布，自4月6日起，全校百人以上的課程將採用訊連「U簡報」或「U會議」進行同步授課，搭配NTU COOL數位教學平台，可提供同步及非同步課程等多種方式，保障學生學習權益。

Yahoo奇摩超級商城觀察，因應遠距會議及線上學習需求大增，帶動視訊周邊設備業績單週成長近4倍，其中以畫質較好的HD網路攝影機最受消費者青睞；居家辦公設備例如電腦椅單週業績成長近6成，床上桌與床邊工作桌單週訂單也成長近3成。（編輯：楊凱翔）1090328