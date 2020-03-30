林寶水回鍋任航空公會理事長：疫情帶來嚴峻挑戰

（中央社記者潘羿菁台北30日電）台北市航空運輸商業同業公會27日進行改選，長榮航空董事長林寶水當選新一屆理事長，為2017年卸任理事長之後「回鍋」擔任。星宇航空取得1理事、1監事席次，成為當選名單新面孔。

武漢肺炎疫情衝擊航空業之際，航空運輸公會27日舉行理事會議與會員大會，適逢為期3年任期改選，順利選出第11屆理監事，共計11名理事、3名監事。

新一屆理事長由林寶水出線，這也是他第2度擔任理事長職務，第一次為2016年4月15日至2017年3月30日期間，當時為承接前長榮航董事長張國煒，身兼公會理事長剩餘任期，任職期間僅1年。

對於當選理事長，林寶水今天透過長榮航空發言體系回應，這次疫情為航空業前所未見的嚴峻挑戰，感謝政府提供的紓困措施。航空運輸公會全體會員將更加團結合作，配合政府的政策，共同度過這次的難關。

至於常務理事2席，則是由華航董事長謝世謙與立榮航空董事長林志忠出任。

值得注意的是，今年開航的星宇於2月加入公會，這次理監事改選取得1理事、1監事席次，星宇派出執行長翟健華擔任理事，企劃室策略長劉允富為監事，為星宇首度進入理監事行列。

11席理事當中，華航集團共取得6席，占比超過5成最高；長榮與立榮加計為4席；至於3席監事，則是台灣虎航、立榮與星宇各取得1席，形成三方鼎立。（編輯：楊玫寧）1090330