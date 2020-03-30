欣興去年EPS登高 中國復工率8至9成

（中央社記者江明晏台北30日電）IC載板大廠欣興去年每股盈餘（EPS）新台幣2.24元，創2013年以來新高，目前中國員工復工率達8至9成，工廠稼動率7至9成，第2季稼動率有機會回升。

IC載板大廠欣興今天召開線上法說會，公布去年財報，2019年合併營收825.35億元，年增8.98%，創下新高，全年稅後淨利新台幣32.6億元，年增91%，每股盈餘（EPS）2.24元，創2013年以來新高，董事會並通過每股擬配發1.1元現金股利。

觀察首季，欣興表示，載板需求維持穩定高檔水位，其他產品則受季節性因素及疫情影響而轉淡，預期第2季載板需求持穩、其他產品需求有望提升，但疫情仍是左右市況最大關鍵。

針對疫情影響，欣興發言人沈再生表示，來自中國貢獻集團的營收約30%至35%，首季黃石廠影響較大，蘇州及昆山廠影響較小，目前中國員工復工率達8至9成，工廠稼動率7至9成，第2季稼動率有機會回升，但歐美疫情擴大，將持續觀察客戶需求。展望今年全年，沈再生表示，疫情可能會使今年整體市場需求衰退；不過，預期數據中心、通訊等方面應用仍有機會成長，各大產品中又以載板需求較不易出現衰退。

欣興先前公告追加資本支出預算，從原先規劃的約171.8億元增加至240.7億元；其中，包含高階IC覆晶載板廠新增投資約60.02億元；另外董事會也通過預計明年度進機的載板長交期設備採購訂單約12.52億元，預計在今年度先進行下訂單作業，合計增加投資達約81.42億元。

欣興表示，追加今年資本支出預算主要是因應客戶多元化需求，擴建載板產線，提升製程能力。欣興今年規劃持續擴充ABF載板產能，預計至年底將擴增10%至15%。沈再生表示，目前已有部分客戶的載板訂單已達第3季，但仍需持續關注後續疫情發展。（編輯：蘇志宗）1090330