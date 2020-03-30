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首頁 / 證券

振興利多消退疫情憂慮再起 亞股普遍收黑

最新更新：2020/03/30 19:23

（中央社香港30日綜合外電報導）亞洲各國股市隨著華爾街股市27日重挫，今天普遍走跌。美國上週宣布大規模振興方案利多帶動的漲勢消退，投資人焦點重新回到武漢肺炎的確診數和死亡率飆升，憂心疫情蔓延惡化。

美國總統川普27日終於簽署規模2兆美元的振興方案，但美股在投資人了結獲利賣壓拖累下重挫。

金融服務公司AxiCorp分析師殷尼斯（Stephen Innes）說：「市場看似對振興政策感到疲乏，效果越來越不顯著，新鮮感消失後就沒人關心了。」

「因此，儘管歐美的因應政策規模可觀，但冠狀病毒疫情持續在全球延燒，令人更加憂心對各國經濟和金融的衝擊。未來可能會有更多市場動盪。」

殷尼斯還指出，隨著企業財報發布旺季接近，「我們即將陷入財報數據欠佳、經濟數據惡化和破產的漩渦中」。

這股悲觀氣氛對亞股帶來壓力，不過，多數亞股收復部分盤初失土，終場跌幅收斂。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）分析師卡崔爾（Rodrigo Catril）說：「當前市場最大的問題是，全球各地這波大規模振興經濟措施，是否足以協助全球經濟挺過防疫措施帶來的衝擊。」

「要回答這個問題，我們必須知道防疫措施的規模，以及為期多久。這是一大未知因素，這意味著不確定性消除前，市場將持續震盪。」

日股日經225指數收盤挫1.57%，韓股Kospi指數收盤跌0.04%，香港恆生指數收跌1.32%，上海綜合股價指數收挫0.90%。

新加坡股市收盤重挫4.45%，馬來西亞股市收跌1.06%，印尼股市收跌2.88%。（譯者：劉淑琴/核稿：陳彥鈞）1090330

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