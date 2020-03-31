離島立委盼設電商專區 沈榮津：輔導業者提供協助

（中央社記者王揚宇台北31日電）國民黨立委陳雪生今天說，離島旅遊已成風潮，希望政府協助打造電商專區等，讓「金馬」站起來；經濟部長沈榮津說，會輔導物流與跨境電商業者，提供協助，假如有需要的話來推。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，邀請行政院長蘇貞昌及內閣官員列席備詢。連江縣國民黨籍立委陳雪生質詢時提到，離島旅遊已成風潮，像是金門的高粱酒、澎湖花火節、馬祖藍眼淚等，他之前有拜託財政部做兩岸海運快遞，也請經濟部做電商專區。

陳雪生說，海運快遞部分財政部在研議中，電商專區則與經濟部有關，希望沈榮津能幫忙，讓金門、馬祖站起來。

沈榮津表示，所謂海運快遞的電商專區，從經濟部角度來看，會來輔導物流業者跟跨境電商，提供協助；至於要海運快遞，做集貨代運服務，經濟部會媒合跨界電商與海運快遞業者，形成策略聯盟，電商專區則會跟電商業者、物流業者來談，假如有需要的話，來跟各部會合作，「有需要的話我們來推，才有意義。」

國民黨立委陳玉珍則引述財團法人國防安全研究院發布的國防情勢月報，詢問蘇貞昌的看法；這份報告的內容包括，金馬在台海防衛作戰上的政治與心理價值，逐漸超過軍事戰略價值，加上受地緣戰略因素，台海發生戰火，金馬必須進行獨立防衛作戰，戰時牽制共軍，以利本島戰力保存等。

蘇貞昌說，他不了解，也沒有看過這份報告。

民進黨立委楊曜指出，台灣是海島國家，而澎湖海域寬廣，海岸線總長320公里，而水利署每年的預算分配給離島的比例過低，問題在哪。

沈榮津表示，水利署最重要的工作是治水，再來就是要顧好水資源，而海岸去水泥化是好事情，可以優化景觀，請水利署來跟立委進行盤點，看哪邊可以改善。（編輯：黃國倫）1090331