美股勁揚 亞股接棒漲普遍收紅

（中央社香港31日綜合外電報導）亞洲股市今天延續前一天華爾街三大指數勁揚的漲勢，大多以紅盤作收。儘管國際油價反彈，投資人樂見中國製造業活動數據意外上揚，分析師仍提醒全球經濟前景依然崎嶇。

世界銀行也警告，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情可能會讓中國經濟成長陷入停滯，即使在最佳情況下，中國經濟成長仍將從2019年的6.1%，大幅減緩至2.3%。

確診和死亡病例數雖持續攀升，但觀察家表示，投資人似乎開始習慣這種新常態，部分觀察家表示，股市可能已經度過賣壓最大的時刻。Tribeca Investment Partners的Jun Bei Liu說：「我們絕對是看到股市觸底了。」

不過，她也說：「要看到股市勁揚也不容易，因為疫情持續惡化，就業數據仍走下坡。」

華爾街三大指數前一天大漲超過3%，亞股今天接棒續漲。

香港恆生指數收漲428.37點，或1.85%，來到23603.48點。上海股市收漲0.11%。首爾股市收漲2.19%。紐西蘭股市收漲1.40%。

澳洲股市則未能守住盤初漲幅，終場下跌1.61%。澳洲股市昨天大漲7%，創下有史以來最大單日漲幅。日股日經指數今天收跌0.9%。

金融服務公司AxiCorp分析師殷尼斯（StephenInnes）說：「決策官員為了避免經濟陷入衰退，決定『不惜一切，採取所有必要措施』，股價走勢顯示投資人對於這種回應感到滿意。」

「至少，龐大的貨幣和財政刺激措施讓投資人有喘息的空間，並祈禱能有一個醫療照顧解決方案。」

此外，中國出爐的經濟數據顯示，製造業出現意外成長的正面消息，也激勵股市走高。中國3月採購經理人指數從2月的35.7低點，大幅攀升至52.0。數值高於50即為成長。

英國盈豐財資市場（CMC Markets UK）分析師麥登（David Madden）說：「就冠狀病毒疫情來說，中國是參考的藍圖。一旦投資人認為國家的危機正要或接近觸頂，就會有更多的多頭返回市場。」

然而，Gorilla Trades策略師柏曼（Ken Berman）也表示，全球還會有一波的糟糕數據。「股市持續被不確定性因素綁架。」（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1090331