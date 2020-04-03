武漢肺炎疫情如戰爭 科技廠超前部署防備

（中央社記者張建中新竹3日電）武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延，台積電創辦人張忠謀形容這場疫情像是一場戰爭，科技廠紛紛展開超前部署，嚴陣以待。

張忠謀認為，這場疫情像是一場戰爭，有些人的事業會被毀掉，也會影響很多人的生活方式，尤其是中產階級以上的生活方式會要改變。

其實，疫情尚未結束，當前人們的生活與廠商的營運都已有改變，量體溫、戴口罩與酒精消毒雙手已是廠商及企業防疫的基本動作。

企業也都紛紛暫停公務出差，改採視訊會議，並請員工暫停出國計畫。記憶體控制晶片廠群聯甚至連國內出差也都停止，同時發文公告通知客戶，拒絕所有國內外訪客，盡量以視訊開會，若有特殊需求須專案申請。

台積電因有一名員工確診武漢肺炎，已啟動分組辦公營運模式因應，除不同區域辦公外，同時鼓勵非產線員工至4月12日前能多利用居家辦公。

傳載方案商家登也啟動異地備援，以最高安全標準防疫，全體員工分組分區作業，工作互相代理，業務人員及部分後勤人員全面居家辦公，避免人員接觸外部人員後進入廠區，造成可能的感染風險。

群聯也已預先做好規劃，當發生持續性或廣泛性社區傳播時，將把員工分成A、B兩組，兩組成員可互為替代，當其中一組人員無法上班時，另一組人員仍可以維持運作。

當疫情嚴重時，群聯將會把A、B組人員分配在不同樓層工作或錯開時間輪流在家連線上班。此外，群聯也將架設好異地連線，以應付遠距上班或在家上班的需求。

面板驅動IC廠矽創內部也曾針對遠距上班或在家上班實際進行過演練，確保已做好相關準備，以備不時之需。

為確保料源供應無虞，記憶體廠美光（Micron）除持續與供應商聯繫，確保供應不中斷外，並將增加原物料庫存及零件來源，降低供應商依賴的風險。（編輯：張良知/趙蔚蘭）1090403