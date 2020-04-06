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傳蘋果續關美國零售店 法人：供應鏈恐淡季更淡

最新更新：2020/04/06 11:17

（中央社記者吳家豪台北6日電）武漢肺炎疫情升溫，蘋果傳出將持續關閉美國零售店直到5月初，恐影響iPhone銷售。法人分析，蘋果供應鏈第2季業績恐比淡季更淡，若歐美疫情在第2季達到高峰，下半年需求有機會回升。

國外科技網站9To5Mac引述蘋果公司（Apple）內部發給員工的備忘錄報導，由於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情擴散，蘋果已決定持續關閉位於美國的零售店直到5月初，同時也將持續實施在家辦公。

新光投信董事長劉坤錫今天接受中央社記者電訪表示，儘管美國消費者已相當習慣透過電商購物，但蘋果持續關閉零售店，仍會有一定程度的影響；對蘋果供應鏈而言，近期需求可能往後遞延。

劉坤錫認為，蘋果是否對供應鏈調整訂單，屬於商業機密，外界很難得知，但蘋果供應鏈相關個股的股價從一週前持續修正到現在，意味著今年第2季可能「淡季更淡」。針對防禦性布局，可考慮業績較不受疫情影響的類股，例如電商和生技族群。

國泰證期顧問處經理蔡明翰說，美國總統川普上週示警將有更多死亡案例，但美股並未因此出現非理性下跌或破底，且疫情最早失控的義大利、伊朗等國已逐漸趨緩，預期今年第2季歐美疫情可能達到高峰，下半年需求有機會回升，只要第4季還是買得到新iPhone，對蘋概股下半年看法仍樂觀。

蔡明翰表示，近期蘋概股舉辦的法人說明會應該只能釋出第2季展望，下半年看法仍不明朗，加上蘋果零售店持續關閉，即使本週可能發表平價版的iPhone SE2，但因為毛利率較低，對蘋概股不會有太大影響。

展望後市，蔡明翰指出，台股目前仍是橫向弱勢整理格局，但市場已反映今年上半年利空，投資人不必過度恐慌，指數中長線仍樂觀。（編輯：林孟汝）1090406

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