南電3月營收創近年單月高點 上半年獲利看增

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）無畏武漢肺炎疫情，IC載板大廠南電自結3月合併營收新台幣30.87億元，創近年單月高點。南電預期上半年獲利可較去年同期成長，今年將以本業每季獲利為目標。

南亞電路板股份有限公司自結3月合併營收30.87億元，較2月23.48億元成長31.45%，比去年同期21.83億元增加41.38%。法人表示，南電3月營收是近年來單月高點。

累計今年前3月南電自結合併營收79.16億元，較去年同期62.8億元成長26.07%。

展望今年上半年營運表現，南電日前指出，上半年電子產品銷售受傳統淡季影響，不過公司持續提升技術能力與生產效率，也推動產能去瓶頸與製程優化等專案，由於高層數大尺寸網通載板需求續旺，預期今年上半年獲利表現，可望較去年同期成長。

展望今年營運，南電預估今年將以本業每季獲利為努力目標。

展望第2季，儘管武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情在歐美蔓延，本土法人報告日前指出，南電網通ABF載板產線持續滿載，加上中國大陸物流問題可望緩解，預估南電第2季業績可望季增兩位數百分點。

此外，南電也獲得美系晶片大廠高速運算晶片載板訂單，產品可望在下半年生產，ABF載板供應可能持續吃緊。

在產品布局，南電今年持續布局高階ABF載板，除了量產高層數大尺寸5G網通設備、伺服器、7奈米電腦與遊戲機處理器等載板外，也生產擴增實境/虛擬實境與人工智慧/高效運算晶片等線路設計複雜、技術層次較高載板。

南電也看好未來行動裝置相機模組與5G手機天線模組（AiP）將帶動系統級封裝（SiP）載板需求，此外陸續推出應用在高階筆電與伺服器主機板、自動駕駛控制模組等高密度連接板（HDI）。（編輯：林孟汝）1090406