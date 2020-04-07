疫情衝擊淡化 美律3月營收彈升

（中央社記者江明晏台北7日電）受疫情影響，台灣電聲元件大廠美律首季營收年減逾3成，但3月營收已較2月大幅躍升，月增達2.7倍，不過長期訂單能見度恐不明朗，客戶端有可能面臨需求下滑。

美律公布3月營收新台幣26.27億元，和2月營收7.1億元相比，月增約270%，但仍年減22.29%，累計今年前3個月營收51.91億元，年減31.81%。

3月營收彈升，市場看好疫情衝擊淡化，激勵美律今天股價上漲逾3%，高點來到130.5元，收復月線關卡。

疫情波及產業，美律總裁黃朝豐先前表示，疫情在生產供給面和客戶需求都面臨很大的挑戰；在供應鏈方面要解決缺工缺料問題，客戶方面有可能面臨需求下滑，還有今年度新產品開發案，因人員異動困難，造成案件開發進度延後，目前還不確定，長期都非常不明朗。

美系外資先前指出，美律耳機事業長期應會成長，但短期風險包括華為的真無線藍牙耳機（TWS）專案可能從今年第2季延後至第3季，藉此重新分配資源給基地台和智慧型手機產品；部分消費性電子品牌例如蘋果（Apple）也可能進一步擴張耳機市占率，恐影響美律最重要的耳機客戶Bose。

針對iPhone揚聲器產品，美系外資預估美律市占率將從2019年的33%提高到2020年的39%，帶動相關營收年增20%。（編輯：張均懋）1090407