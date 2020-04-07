擺脫疫情陰霾 華新科禾伸堂3月營收大幅月增

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）擺脫武漢肺炎疫情陰霾，被動元件大廠華新科自結3月合併營收新台幣24.45億元，月增27.9%。另一家廠商禾伸堂3月營收12.6億元，大幅月增52.9%，不受疫情影響。

華新科自結3月合併營收24.45億元，較2月19.12億元增加27.9%，公司指出，主要是中國大陸陸續復工、出貨恢復、PC需求增加。

累計今年前3月華新科自結合併營收63.74億元，較去年同期83.2億元減少23.38%。

法人指出，華新科在中國廠區復工率明顯提升，逐漸擺脫武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情陰霾。另外，華新科積層陶瓷電容（MLCC）在高雄100%全產能，在馬來西亞也是全產能。

觀察被動元件市況，本土法人報告預期今年上半年MLCC與晶片電阻價格仍對供應商有利，可延續到第3季傳統旺季。

展望華新科毛利率表現，法人預估，今年上半年毛利率較去年同期持平，有機會略佳。

禾伸堂自結3月合併營收12.6億元，較2月8.24億元大增52.9%，比去年同期11.44億元增加10.17%。累計今年前3月自結合併營收31.65億元，較去年同期30.32億元成長4.39%。

法人表示，禾伸堂被動元件生產廠區均在台灣，產出不受武漢肺炎疫情影響。觀察市況，目前MLCC和電阻的通路庫存偏低，隨著電子廠復工率拉升，投料需求增加，下游客戶回補庫存需求回溫。（編輯：楊玫寧）1090407