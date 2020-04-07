台灣餐飲市場哈日潮 擋不住疫情衝擊

（中央社記者江明晏台北7日電）台灣餐飲市場「哈日風潮」歷久不衰，拉麵、豬排、迴轉壽司等日系連鎖品牌接連登台，擁有極高聚客力，但在觀光客歸零、消費者擔憂生食疑慮等利空夾擊下，不少品牌業績都難逃疫情衝擊。

近幾年，台灣引進日系餐飲品牌蔚為風潮，業界人士觀察，因為台灣人「哈日」，各個年齡層都喜歡去日本旅遊，飲食習慣和地理位置均相近，因此日本餐飲品牌積極加入台灣市場，除了日系品牌直營，也有不少本土集團爭取代理。

業界人士指出，台灣餐飲市場5年前開始颳起哈日風潮，有「一風堂」、「一幻」、「麵屋一燈」、「一蘭拉麵」等日本拉麵品牌陸續加入台灣市場，在台灣點燃拉麵排隊熱潮，後續還有日本豬排名店品牌如「吉豚屋」、「杏子豬排」、「靜岡勝政日式豬排」、丼飯品牌sukiya、松屋，迴轉壽司「藏壽司」、「壽司郎」等先後加入台灣餐飲市場，均成為吸客力強勁的排隊店家。

餐飲高層觀察，這波疫情對整體餐飲品牌是「通殺」，過去以聚集人潮為優勢的百貨商場店更是「受傷深重」，反而是街邊店、小吃為主的商家影響相對輕微，而連鎖餐飲如果資金體質健康，相對一般店家口袋深，也較能挺過這股疫情冷風。

面對這波疫情的影響，餐飲高層指出，由於有報導指未經烹煮的生魚片相對不安全，重挫壽司類餐飲銷售，高檔壽司名店即使要求師傅戴口罩、戴手套來捏壽司，業績還是下滑，中午時段可能只有2、3組客人，而過去需要預約的迴轉壽司店，現在也完全不用排隊就可入席，顯見業績大受影響。

在台灣展店積極的亞洲藏壽司1月營收新台幣1.99億元，受惠展店效益創單月新高，年增45.24%，但在疫情衝擊下，2月營收銳減至1.66億元，下滑16.6%，不過仍維持12.48%的年成長率。

業界人士觀察，一蘭拉麵在台北有兩間據點，過去的排隊盛況受到疫情影響，現在幾乎「免等待」，但店內原來就採隔板座位設計，消費者相對安心，仍保有一定的人潮。

此外，餐飲高層還指出，不少插旗台灣的日系品牌，有一部分業績都是靠觀光客加持，因為新加坡、港澳客都喜歡來台灣享用日本料理，認為CP值比日本更高、漁獲夠新鮮，但受到近期疫情影響，來台灣觀光客歸零，也連帶導致部分營收下滑。

餐飲高層坦言，台灣餐飲市場近2年變化激烈，有越來越多的海外品牌在此交鋒，以前新品牌的蜜月期可以有半年，現在恐怕只剩1到2個月，品牌更迭速度太快，對各家業者來說都是一大挑戰，但仍看好這波疫情過去，市場將回歸正常競爭態勢。（編輯：林孟汝）1090407