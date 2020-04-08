MLCC晶片電阻價格續看漲 台廠三雄股價勁揚

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）武漢肺炎疫情讓MLCC和晶片電阻供應吃緊，市場預期第2季價格漲幅在3成左右，台廠國巨、華新科和禾伸堂盤中股價勁揚。

國巨今天重返300元關卡之上，最高來到322.5元，大漲7.6%，隨後來到319元，漲6.5%。華新科盤中最高來到179元，漲6.23%。禾伸堂最高來到97.4元，漲4.6%。

觀察被動元件市況，本土法人報告預期今年上半年MLCC與晶片電阻價格仍對供應商有利，可延續到第3季傳統旺季。目前MLCC和電阻的通路庫存偏低，隨著電子廠復工率拉升，投料需求增加，下游客戶回補庫存需求回溫。

國巨指出目前營運及訂單出貨正常，持續遵守政府單位的各項防疫措施及規定，在確保員工健康及營運安全的前提下，逐步調升產能及改善成品庫存偏低狀況。

從產品價格來看，本土法人報告指出，國巨對MLCC和晶片電阻新價格從3月初生效，小尺寸0402規格的MLCC和晶片電阻價格漲幅約3成。市場人士預估第2季MLCC和晶片電阻價格漲幅約3成左右。

全球MLCC廠商包括日本村田製作所、韓國SEMCO、台灣國巨、日本太陽誘電、以及TDK、AVX等。國巨市占率約13%，是全球第三大MLCC供應商。

另外全球晶片電阻大廠包括國巨、厚聲、華新科、大毅、風華高科、Rohm、KOA、Panasonic、Vishay等，其中國巨市占率達到34%，是全球第一大晶片電阻供應商。（編輯：趙蔚蘭）1090408